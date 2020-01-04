Международного права больше нет: реакция Telegram-каналов на убийство Сулеймани

ВВС США 2 января нанесли удар по территории аэропорта Багдада (Ирак), в результате которого был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касим Сулеймани и еще несколько человек, включая его заместителя Абу Махди аль-Мухандиса.

Генерал Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Именно силы Сулеймани оказывают существенную помощь шиитским формированиям в борьбе против боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Авторы ведущих Telegram-каналов в русском политическом сегменте поделились с читателями мнением о произошедшем теракте со стороны Вашингтон. ФАН собрал наиболее интересные, на наш взгляд, мнения.

О дипломатии и правосудии можно забыть

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в своем официальном Telegram-канале написал, что «убийство генерала Сулеймани лишь подтвердило давно уже всем очевидную истину, что международное право прекратило свое существование».

«Если раньше говорили о двойных стандартах во внешней политике, то теперь можно об этом забыть. И о дипломатии, и о правосудии, со всеми своими презумпциями невиновности, правом на адвоката, соревновательность в суде, праве обжаловать приговор. Можно прекратить ахать и охать по поводу смертной казни. Западу так и вовсе имеет смысл сойти с амвона, так как никакого морального права поучать у них больше нет. […] США последовательно реализует концепцию распространения своего права на весь мир. Американцы руководствуются ТОЛЬКО СВОИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ, ведь у них в конституции нет статьи 15.4. о приоритете международного права, а у нас есть», — пишет Соловьев.

Российский военный журналист, корреспондент телеканала «Россия-24» Евгений Поддубный в своем Telegram-канале написал, что несколько раз во время своей работы на Ближнем Востоке встречал иранского офицера, о чем остались самые положительные воспоминания. Кроме того, Поддубный считает, что «убийство Сулеймани — это нападение на Иран».

«Даже Израиль, как мне кажется, не стал бы наносить удар по Сулеймани. В Вашингтоне плевать хотели на судьбы миллионов в регионе. У каждого американского президента должна быть своя война», — пишет журналист.

Другой известный военный корреспондент, сотрудник «Комсомольской правды» Александр Коц также удивился «гибкости» американской политики.

«Пока шла операция по штурму Мосула, я работал с шиитским ополчением Хашд аш-Шааби. На тот момент хорошо вооруженная, организованная и обученная сила американцам была выгодна. И их нисколько не смущало, что Мосул освобождают в том числе и те, кого США считают террористами. Правда, до самого города их не допускали, ограничив отжимом территорий на периферии и перекрытием границы с Сирией. Парни суровые, могли и резню суннитам немножко устроить, прецеденты были», — пишет Коц.

Американцы снова убивают

Автор канала «Мышь в овощном» отреагировал на военную операцию США в своей классической, ироничной манере, заявив, что сейчас кто-нибудь обязательно расскажет нам о том, каким на самом деле был убитый американцами иранский генерал, и почему его убийство — это «поступок, достойный Премии Мира».

«Ну и, конечно, в чем принципиальное отличие уничтожения лидера суверенного государства на другом конце планеты от, например, нашедшего убежище по соседству террориста, чьи руки по локоть в крови твоих сограждан», — пишет «Мышь в овощном».

В свою очередь, авторы «Пула №3» также уверены, что никакого международного права в современном мире уже не существует, соответственно на место Касема Сулеймани можно подставить практически любую фамилию и результат от этого не сильно изменится.

«А потом Помпео расскажет, что тот планировал операции, которые несли угрозу гражданам США, а Трамп добавит, что давно надо было его шлепнуть», — сообщает «Пул №3».

Депутат Государственной думы, основатель и председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский также считает убийство главы КСИР серьезной ошибкой, так как американцы «сами провоцируют на резкое обострение отношений не только Иран, но и весь шиитский мир». А это может привести к резкому росту насилия в отношении рядовых граждан Америки. Слова политика привел Владимир Соловьев.

В своем авторском канале российский политолог Алексей Мухин сравнил операцию США по убийству Сулеймани с убийством сербским националистом Гаврилой Принципом австро-венгерского престолонаследника эрц-герцога Франца Фердинанда, которое послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны. Другими словами, Мухин намекает, что Вашингтон мог спровоцировать начало настоящей войны между США и Ираном.

Авторы канала «FRONTовые заметки» отмечают, что Соединенные Штаты Америки продолжают действовать в русле своей внешней политики и устранять всех неугодных политических, религиозных и военных лидеров.

«Американцы снова убивают людей без суда и следствия. Дело обычное. За последние двадцать лет только силой оружия они убили два миллиона человек. А сколько они убили экономическим грабежом, сколько погибло беженцев, бежавших из тех мест, где американцы начинали войну, так это вряд ли возможно посчитать вообще», — отмечают «FRONTовые заметки».

По мнению же российского радиоведущего, блогера, писателя и публициста Армена Гаспаряна, атакуя колонну в которой находился Сулеймани Соединенные Штаты Америки предполагали, что сразу после убийства иранского генерала мировые цены на нефть пойдут в рост.

«Дональд Фредович решительно настроен сработать «180$ за баррель», — написал политический аналитик.

По мнению же депутата, члена комитета Госдумы по международным делам Евгения Примакова, убийство Касема Сулеймани на территории Ирака резко ухудшит ситуацию в ближневосточном регионе и осложнит за его пределами, так как иранский офицер «не был каким-то там «полевым командиром» или «террористом», он — официальное лицо, командующий Аль-Кудс (КСИР), генерал». От его действий и решений фактически зависела ситуация в Ираке, Ливане и Сирии.

Политтехнолог Марат Баширов в своем авторском Telegram-канале также «прошелся» по новости об убийстве командующего КСИР. Он написал, что «через 8 часов наконец трактовщики смерти Сулеймани со стороны амеров начали работать в Телеграм».

Напомним, что КСИР официально является частью вооруженных сил Ирана, организацией, которая защищает свой народ. И в противостоянии с ИГИЛ1 (террористическая организация запрещена в РФ) КСИР сделала явно не меньше, а скорее, намного больше, чем США…

Ракетный удар был нанесен по колонне автомобилей в аэропорту Багдада. Среди погибших оказался генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением Ирана. Как выяснилось, приказ о нанесении удара отдал лично президент США Дональд Трамп.

Также под обстрел попал заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Помпео обвинил его в нападении на американское посольство в Багдаде. Пятеро сторонников Сулеймани и Мухандиса также погибли при ударе американцев.

Официальный Тегеран уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани. В МИД РФ действия Вашингтона назвали авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности в регионе. В свою очередь известный политический аналитик и эрудит Анатолий Вассерман выразил мнение, что убийство иранского генерала Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки.

По мнению же члена экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцента РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, «убийство Касима Сулеймани можно назвать исключительно террористическим актом со стороны США».

1 Организация запрещена на территории РФ.