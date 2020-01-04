Путин намерен поднять вопрос повышения доходов россиян в послании Федеральному собранию

Москва, 4 января. Президент России Владимир Путин в работе над посланием Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения доходов россиян. Глава государства отметил, что его очень беспокоит произошедшая стагнация в реальных доходах населения.

В интервью ТАСС Владимир Путин рассказал, что готовится к посланию Федеральному собранию, которое запланировано на 15 января. Глава государства не раскрыл содержание документа, отметив, что он пока находится в проработке. Сейчас окончательных решений по нему нет, но есть варианты, добавил президент.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о вопросах, связанных с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением числа россиян, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности. Президент убежден, что «эти решения должны состояться».

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — сказал Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует выступить с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года.