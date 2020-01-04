Миллионы американцев обвалили сайт призывной службы США после убийства Сулеймани в Ираке

Вашингтон, 4 января. Сайт призывной службы США Selective Service System обвалился после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Более трех миллионов американцев испугались Третьей мировой войны и забросали сайт вопросами о всеобщей мобилизации. Через несколько часов ресурс не выдержал такого количества посещений и просто рухнул.

О выходе сайта из строя представители Selective Service System уведомили граждан в официальном микроблоге службы в Twitter.

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал «Царьград», армия США работает на контрактной основе с 1973 года, но в случае глобальной военной угрозы под мобилизацию подпадают многие группы населения. Убийство второго по влиянию должностного лица в Иране многие восприняли именно как такую угрозу и даже не исключили, что последующая за убийством генерала эскалация отношений Вашингтона и Тегерана и вовсе приведет к Третьей мировой войне. Дело в том, что в Иране четко дали понять, что месть за убийство Сулеймани не заставит себя ждать, а время и место для ее исполнения будет выбирать именно Тегеран.

Всего за сутки в соцсетях встревоженные американцы опубликовали более трех миллионов сообщений с хэштегом #WWIII («Третья мировая война»).

Сегодня агентство Bloomberg раскрыло обстоятельства приказа Трампа об убийстве иранского генерала. По словам источников издания, решение нацелиться на главу «Аль-Кудс» было «быстро принято» после гибели американского контрактника в результате атаки на базу США в Ираке 27 декабря.