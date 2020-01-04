Американский эксперт О'Коннелл назвала убийство Сулеймани противоправным шагом США

Вашингтон, 4 января. Американские эксперты считают, что операция США против командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани является нарушением международного права.

Эксперты в разговоре с корреспондентами телекомпании NBC указали, что операция была проведена на основании решения американского президента Дональда Трампа без согласования с Конгрессом США.

Профессор права и специалист в области урегулирования международных споров в Университете Нотр-Дам в городе Саут-Бенд Мэри Эллен О'Коннелл подчеркнула, что «США совершили нападение на территории государства, которое явно не давало нам на это разрешение. Атака была противоправна, а убийство не было обоснованным, резюмировала эксперт.

«Правительство США, проводя зарубежные операции, не считает себя связанным правовыми соглашениями в области соблюдения прав человека», — заявил Бобби Чесней из университета штата Техас в Остине.

По его словам, убийство иранского генерала можно сравнить с судьбой главнокомандующего Объединенным флотом Японии Исороку Ямамото. Именно он в годы Второй мировой войны руководил разработкой плана нападения на Перл-Харбор. Тогда ВВС США выяснили маршрут полета и послали истребители на его перехват. В воздушном бою Ямамото погиб.

Бобби Чесней отметил, что Соединенные Штаты официально не находятся в состоянии войны с Ираном, однако в сложившейся ситуации речь может идти о вооруженном конфликте. Эксперт обратил особое внимание на тот факт, что власти Ирака не давали США разрешения уничтожить Касема Сулеймани.

Ранее газета Politico, ссылаясь на неназванного источника в Пентагоне, написала, что Трамп еще два месяца назад мог распорядиться о проведении операции против иранского генерала, который, напомним, был убит в результате ракетного удара со стороны США по зоне вблизи аэропорта Багдада.

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал убийство Сулеймани исключительно террористическим актом со стороны США.