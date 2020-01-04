Коалиция США опровергла авиаудар в Ираке. События дня. ФАН-ТВ

США отвергли причастность к обстрелу в Багдаде
И без того напряженная обстановка в Багдаде теперь грозит стать предельно запутанной. Международная коалиция во главе с США опровергла обстрел на севере иракской столицы. По словам Майлса Кэггинса, спикера альянса, никаких авиаударов в этом районе коалиция не наносила. Во всяком случае за последние дни. Напомним, что сегодня СМИ сообщили об очередной воздушной атаке в регионе. Под ударом оказались силы иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», шесть человек погибли. Для Багдада это уже не первый такой случай в новом году — 3 января в ходе авиаудара погиб высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани из Корпуса стражей исламской революции. И вот за эту атаку ответственность на себя американцы уже взяли. Примечательно, что все это происходит на территории Ирака, хотя власти Штатов своей главной целью называют именно Иран, обвиняя его в поддержке терроризма в регионе. Тегеран в свою очередь пообещал ответить Вашингтону за убийство Сулеймани и уже обратился в ООН, заявив о своем законном праве на самооборону.
Airbus A320 экстренно сел в Перми
Другая воздушная угроза едва не нависла над пассажирами Airbus A320. Самолет авиакомпании Redwings экстренно сел в пермском аэропорту «Большое Савино». Как сообщил источник Федерального агентства новостей, причиной стал отказ навигационной системы. Это произошло, когда лайнер выполнял рейс из Тюмени в Санкт-Петербург. По предварительным данным, на его борту находились 176 человек. К счастью, посадка прошла в штатном режиме, и никто не пострадал. Сейчас все пассажиры находятся в аэропорту, в Северную столицу они отправятся уже сегодня на резервном борте.
Австралия подключила военных к борьбе с пожарами
Австралия отправляет дополнительные силы на борьбу со стихией. Около 3 000 военных займутся тушением лесных пожаров на юго-востоке страны. Как рассказал премьер-министр Скотт Моррисон, речь идет о солдатах-резервистах. Кроме того, правительство выделит почти $14 млн на аренду пожарных самолетов. Огонь бушует в Австралии с октября, за это время (в условиях засушливой погоды и сильного ветра) он уничтожил более 4 млн га леса и добрался до населенных пунктов. По последним данным СМИ, жертвами стихии стали не менее 20 человек. Вместе с тем пламя охватило и заповедники, погубив тысячи животных. Наибольшая угроза нависла над штатами Новый Южный Уэльс и Виктория, где уже прошла массовая эвакуация.
Microsoft подтвердила планы отказаться от Windows 7
И, наконец, печальные новости для многих клиентов компании Microsoft. IT-гигант подтвердил свои планы отказаться от операционной системы Windows 7 уже 14 января. И заодно объяснил, чем это грозит рядовым пользователям. К счастью, компьютеры с «семеркой» будут работать и дальше, но, увы, перестанут обновляться. В большей степени это отразится на безопасности: система станет уязвимой для вирусов и других киберугроз. Тем более что через 10 дней прекратится даже поддержка-консультация по любым связанным вопросам. Напомним, что Windows 7 поступила в продажу в 2009 году. Сейчас актуальная версия ОС — десятая. Но, несмотря на это, «семеркой» по-прежнему пользуются миллионы пользователей и, вероятно, таким решением Microsoft будут крайне недовольны.