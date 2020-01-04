Коалиция США опровергла авиаудар в Ираке. События дня. ФАН-ТВ

США отвергли причастность к обстрелу в Багдаде И без того напряженная обстановка в Багдаде теперь грозит стать предельно запутанной. Международная коалиция во главе с США опровергла обстрел на севере иракской столицы. По словам Майлса Кэггинса, спикера альянса, никаких авиаударов в этом районе коалиция не наносила. Во всяком случае за последние дни. Напомним, что сегодня СМИ сообщили об очередной воздушной атаке в регионе. Под ударом оказались силы иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», шесть человек погибли. Для Багдада это уже не первый такой случай в новом году — 3 января в ходе авиаудара погиб высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани из Корпуса стражей исламской революции. И вот за эту атаку ответственность на себя американцы уже взяли. Примечательно, что все это происходит на территории Ирака, хотя власти Штатов своей главной целью называют именно Иран, обвиняя его в поддержке терроризма в регионе. Тегеран в свою очередь пообещал ответить Вашингтону за убийство Сулеймани и уже обратился в ООН, заявив о своем законном праве на самооборону.

Airbus A320 экстренно сел в Перми Другая воздушная угроза едва не нависла над пассажирами Airbus A320. Самолет авиакомпании Redwings экстренно сел в пермском аэропорту «Большое Савино». Как сообщил источник Федерального агентства новостей, причиной стал отказ навигационной системы. Это произошло, когда лайнер выполнял рейс из Тюмени в Санкт-Петербург. По предварительным данным, на его борту находились 176 человек. К счастью, посадка прошла в штатном режиме, и никто не пострадал. Сейчас все пассажиры находятся в аэропорту, в Северную столицу они отправятся уже сегодня на резервном борте.

Австралия подключила военных к борьбе с пожарами Австралия отправляет дополнительные силы на борьбу со стихией. Около 3 000 военных займутся тушением лесных пожаров на юго-востоке страны. Как рассказал премьер-министр Скотт Моррисон, речь идет о солдатах-резервистах. Кроме того, правительство выделит почти $14 млн на аренду пожарных самолетов. Огонь бушует в Австралии с октября, за это время (в условиях засушливой погоды и сильного ветра) он уничтожил более 4 млн га леса и добрался до населенных пунктов. По последним данным СМИ, жертвами стихии стали не менее 20 человек. Вместе с тем пламя охватило и заповедники, погубив тысячи животных. Наибольшая угроза нависла над штатами Новый Южный Уэльс и Виктория, где уже прошла массовая эвакуация.