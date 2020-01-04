Хоккейный эксперт Милюков оценил шансы России в матче со Швецией на МЧМ

Москва, 4 января. Россияне смогут добиться успеха в предстоящем матче со шведами на Молодежном чемпионате мира по хоккею, если правильно выберут тактику игры. С таким мнением выступил хоккейный эксперт Дмитрий Милюков.

Он оценил оценил шансы России в матче со Швецией. По мнению эксперта, добиться успеха в полуфинале чемпионата сможет та команда, которой удастся навязать сопернику свой стиль игры. Милюков считает, что «шансы всегда есть», и шведов можно обыгрывать.

«Шведы не любят жесткой игры, если против них начать играть в таком стиле, они могут сдуться. Если правильно выбрать тактику, то ничего страшного в шведах нет», — сказал Дмитрий Милюков в комментарии телеканалу «Звезда».

По мнению эксперта, накануне решающих матчей плей-офф главный наставник российской команды Валерий Брагин может перетасовать звенья состава и заменить одних игроков на других, однако это может произойти в зависимости от игровой ситуации. Милюков отметил, что Брагин является опытным тренером с хорошим штабом.

Напомним, в групповом этапе россияне обыграли Канаду со счетом 6:0 и Германию со счетом 6:1. Уступили российские хоккеисты Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет между национальными сборными России и Швеции состоится 4 января в 17.00 по московскому времени. Другой полуфинал, в котором встретятся команды Канады и Финляндии, начнется в 21.00 по времени Москвы.