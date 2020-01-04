Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

Москва, 4 января. Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков пикантным видео из Таиланда. Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на кадрах которого можно увидеть, как балерина загорает обнаженной.

Волочкова лежит на краю бассейна, прикрывая голую грудь руками. Из одежды на балерине надеты только крошечные женские плавки.

«Утренний тайский бриз, глазами Леночки Галицыной», — подписала видеоролик балерина.

Публикация Волочковой вызвала неоднозначную реакцию со стороны пользователей Сети. Поклонники балерины были восхищены увиденным. Однако другие пользователи раскритиковали Волочкову, отметив, что в таком ракурсе ее фигура приобретает мужские черты.

«Тело как у культуриста, если бы не волосы подумала бы мужчинка такой лежит», — пишет leyla.akyuz.524.

«Когда тебя уже в море унесет этим бризом?» — интересуется sergeycherentsov.

«Неужели в Таиланде нечего показать, кроме как голое тело и ноги?» — спрашивает efimova_12_05.

«Бедняга. Когда все проводят праздники с семьей, она в одиночестве шарится по Таю. Зависть прям из всех щелей. Тут пожалеть ее надо», — иронизирует zaikina_johnza.

«Кто весло забыл?» — пишет kruzhilinao.

«Красиво, художественно, без пошлости и дешевизны! Очень хорошая работа фотографа и модели! Впечатляет!» — отмечает iren.klochkova.

«Столкните ее кто-нибудь», — alena_gorelova.

«Бриз прекрасен, и все остальное, кроме Вас Анастасия», — пишет nina.3811.

«А вы не хотите поберечь кожу и волосы в тропиках?» — спрашивает innacalefice.

Ранее Волочкова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена с пышными букетами белых роз. Подписчики Волочковой сравнили белые розы с «пельменями», а также отметили, что снимок напоминает «траурную процессию». Позднее пользователи Сети высмеяли «похороненную под кучей пельменей» балерину.