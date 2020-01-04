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Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

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Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

Москва, 4 января. Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков пикантным видео из Таиланда. Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на кадрах которого можно увидеть, как балерина загорает обнаженной.

Волочкова лежит на краю бассейна, прикрывая голую грудь руками. Из одежды на балерине надеты только крошечные женские плавки.

«Утренний тайский бриз, глазами Леночки Галицыной», — подписала видеоролик балерина.

Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

Публикация Волочковой вызвала неоднозначную реакцию со стороны пользователей Сети. Поклонники балерины были восхищены увиденным. Однако другие пользователи раскритиковали Волочкову, отметив, что в таком ракурсе ее фигура приобретает мужские черты.

«Тело как у культуриста, если бы не волосы подумала бы мужчинка такой лежит», — пишет leyla.akyuz.524.

Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

«Когда тебя уже в море унесет этим бризом?» — интересуется sergeycherentsov.

Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

«Неужели в Таиланде нечего показать, кроме как голое тело и ноги?» — спрашивает efimova_12_05.

Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

«Бедняга. Когда все проводят праздники с семьей, она в одиночестве шарится по Таю. Зависть прям из всех щелей. Тут пожалеть ее надо», — иронизирует zaikina_johnza.

Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

«Кто весло забыл?» — пишет kruzhilinao.

Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

«Красиво, художественно, без пошлости и дешевизны! Очень хорошая работа фотографа и модели! Впечатляет!» — отмечает iren.klochkova.

Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

«Столкните ее кто-нибудь», — alena_gorelova.

Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

«Бриз прекрасен, и все остальное, кроме Вас Анастасия», — пишет nina.3811.

Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

«А вы не хотите поберечь кожу и волосы в тропиках?» — спрашивает innacalefice.

Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда

Ранее Волочкова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена с пышными букетами белых роз. Подписчики Волочковой сравнили белые розы с «пельменями», а также отметили, что снимок напоминает «траурную процессию». Позднее пользователи Сети высмеяли «похороненную под кучей пельменей» балерину.

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