Макгрегор заявил, что Нурмагомедов от него не уйдет

Дублин, 4 января. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов его боится, но повторный бой между ними все равно состоится.

«Хабиб меня боится, он не хочет повторного боя. Он добился успеха и боится все потерять после поединка со мной», — заявил ирландец в комментарии TheMacLife. com.

По мнению спортсмена, его повторного боя с россиянином «хотят все, и Дана Уайт тоже».

«Так что сколько бы Хабиб не бегал, ему от меня не скрыться», — подчеркнул он.

Напомним, 18 января Макгрегор проведет поединок против Дональда Серроне. Встреча пройдет в рамках турнира UFС. Ирландец не сомневается в своей победе.

По его словам, в поединке Нурмагомедова и Фергюсона он готов заменить кого-либо из них, ведь бой этих спортсменов срывался уже четыре раза.

«Если что-то произойдет и сейчас, то я выйду биться за титул», — подчеркнул он.

Но помимо этого, Макгрегор хотел бы попробовать себя в следующей весовой категории и попробовать свои силы в поединке с Хорхе Масвидалем, с Камару Усманом или Колби Ковингтоном.

«Мне вообще очень нравится идея завоевать там чемпионский пояс», — признался ирландец.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в Лос-Анджелесе 6 октября 2018 года. Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Хабиб применил удушающий прием.

После боя Нурмагомедов выпрыгнул за ограду октагона и стал участником небольшой потасовки. Атлетическая комиссия штата Невада заморозила выплату гонорара Нурмагомедову гонорара до окончания расследования. После поединка россиянин извинился за свое поведение, добавив, что на потасовку его спровоцировали неоднократные оскорбления команды ирландца. На счету Хабиба 27 побед и ни одного поражения.