Вишневский встал на защиту США, которые намерены устроить новую войну на Ближнем Востоке

Поздно вечером 2 января беспилотник ВВС США нанес удар по аэропорту Багдада, в результате которого погибли иранский генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака. МИД России выразил уверенность, что этот шаг Вашингтона грозит тяжелыми последствиями для мира и стабильности в регионе. Основные союзники США по НАТО хоть и постарались отреагировать сдержанно, но также отметили, что убийство официального представителя Ирана ведет лишь к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, так, например, считают во Франции и Германии.

Убийство международного права

Положительно оценили этот акт терроризма, именно так расценивает произошедшее Тегеран, первые лица Израиля и представители российской либеральной оппозиции. Так, глава фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале «ВишНевскоеВремя» осудил то, что МИД России скорбит о гибели Сулеймани, ведь он сотрудничал с ливанской «Хезболлой» и палестинским движением ХАМАС.

Тут можно отметить, что в России эти организации не считаются террористическими, а в США и ряде государств ЕС таковыми они стали с подачи Израиля. Создание «Хезболлы», например, стало ответной реакцией населения Ливана на вторжение израильской армии в 1982 году, тогда под оккупацией оказался весь юг и даже столица страны Бейрут. ХАМАС также является ответом на израильскую оккупацию, но уже Палестины. Организация зародилась на территориях, захваченных Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Это все история, которую Борис Вишневский наверняка знает. Более того, он вполне может иметь собственное мнение о деятельности Сулеймани. Однако при этом Вишневский и словом не обмолвился о действиях США, даже не попытался дать им какую-то оценку. В сложившейся ситуации он может не скорбеть о гибели десятка людей, но как политик и уж тем более как либерал он просто обязан скорбеть о международном праве, которое было уничтожено 2 января американскими ракетами в аэропорту Багдада.

Сулеймани никто не приговаривал к смертной казни, в отношении него не проходило международных судебных слушаний, не выносилось резолюций ООН, даже Ирак не давал разрешения американцам на проведение операции в своих границах. Второй по значимости представитель Ирана погиб просто потому, что так решил Дональд Трамп. И все, никаких правовых оснований — банальное убийство группой лиц по предварительному сговору.

В декабре 1948 года, после окончания самой кровопролитной войны в истории человечества с нацизмом и фашизмом, Организация Объединенных Наций приняла ряд деклараций и международных законов, чтобы трагедия больше не повторилась. Среди них Декларация о правах человека, 3-я статья которой гласит, что каждый человек имеет право на жизнь. А в статье 11 записано, что каждый человек считается невиновным, пока иное не будет доказано в суде. Судя по действиям США, этот основополагающий документ международного права больше не имеет значения.

Патриот Израиля в парламенте Петербурга

Сказал ли об этом Вишневский? Конечно, нет. Ведь его задача — защита интересов своих спонсоров и покровителей, которые находятся отнюдь не в России. Хотя «яблочник» и работает в Петербурге, его близкие родственники давно уже живут в Израиле, еще в 90-е годы туда уехали его родители и сестра. Сам либерал также регулярно посещает Иерусалим.

Более того, себя Вишневский позиционирует как «чистокровного еврея», чем очень гордится, и уверен, что представители других наций ему завидуют. Так, в интервью немецкому изданию «Еврейская панорама» он позволил себе весьма неоднозначное заявление.

«Антисемитизм всегда был основан на зависти, на том, что евреи умнее, хитрее, они умеют лучше устраиваться в жизни, их слишком много, то есть антисемитизм был основан на комплексе неполноценности. Ксенофобия в основном основана на комплексе превосходства, хотя за жителями Средней Азии стоит более древняя культура, чем за большей частью жителей России».

Учитывая такую позицию по «еврейскому вопросу», не удивительно, что Вишневский советует России не сожалеть о гибели иранского генерала и поддерживает позицию Израиля, главного союзника США на Ближнем Востоке и единственной страны, где убийство человека без суда и следствия восприняли едва ли не как праздник.

Меньше думайте, больше хлопайте

Важно, что Вишневский не единственный, кто в России оправдывает развязывание новой войны на Ближнем Востоке. В основном продвижением западных методичек по данному вопросу традиционно заняты оппозиционные «независимые» СМИ, получающие финансирование из американских государственных и полугосударственных фондов, таких, как, например, «Фонд поддержки демократии», работающий под патронатом Конгресса США.

Так, «Радио Свобода» со ссылкой на собственный филиал в Иране утверждает, будто в Иране все рады «американской помощи».

Аналогичную позицию занимает издание «Новая газета» и даже намекает, будто убийство Сулеймани американцами произошло по заказу высшего руководства Ирана, которое якобы стремится к сотрудничеству с США.

Как видно, Вишневский совсем не одинок в своей позиции. При этом прослеживается четкий посыл, который распространяют США через свои пропагандистские каналы: радуйтесь, веселитесь, не задумывайтесь о законности наших действий и их последствиях. Запад настойчиво прививает всему миру идею, что «демократические войны» — это не кровопролитие и общечеловеческое горе, а светлый праздник, за который убийц нужно еще и благодарить.