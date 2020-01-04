Трамп мог распорядиться об операции против Сулеймани два месяца назад

Вашингтон, 4 декабря. Американский президент Дональд Трамп еще два месяца назад мог распорядиться о проведении операции против командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на неназванного источника в Пентагоне.

Издание пишет, что глава Белого дома в день проведения операции играл в гольф-клубе. В свое поместье Мар-а-Лаго Трамп вернулся около 15.00 по местному времени. По данным газеты, в течение последней недели его поместье посещали госсекретарь США Майкл Помпео, министр обороны Марк Эспер, глава Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд.

По информации Politico, за последние два месяца участились ракетные обстрелы со стороны США в Ираке, и Дональд Трамп предоставил Пентагону свободу действий. Речь идет и об убийстве Сулеймани.

«У нас было это разрешение до проведения удара», — сказал источник газеты, отметив, что в настоящее время мяч на стороне Тегерана, и Вашингтон ждет, какой будет его ответ.

Иранский генерал Касим Сулеймани был убит в результате ракетного удара со стороны США по зоне вблизи аэропорта Багдада. Отметим, Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ранее Трамп заявил, что убийство Сулеймани было попыткой «не начать, а остановить войну».

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Он отметил, что гибель иранского генерала может привести к тому, что Соединенные Штаты «потеряют» Ирак вслед за Сирией.