WADA определило размер обязательного взноса России в 2020 году

Москва, 4 января. Размер обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более одного миллиона долларов. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Ежегодно сумма взноса стран в бюджет организации увеличивается примерно на 8%. В прошлом году Россия заплатила 946,7 тысячи долларов. На 2020 год WADA уже определило размер обязательного взноса РФ.

«Размер взноса России в 2020 году составит 1 015 977 долларов», — сказал собеседник ТАСС.

Агентство отмечает: существует вероятность, что Россия станет государством, которому придется перечислить WADA самую большую сумму. Это может произойти при условии, если Спортивный арбитражный суд (CAS) согласится с претензиями WADA к РУСАДА. Тогда российскому агентству придется заплатить штраф в размере 100 тысяч долларов, а России — компенсировать WADA расходы, связанные с расследованием.

Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных стартах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу. Выступить на Олимпийских играх в Токио и Паралимпиаде смогут только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции отметил, что решение WADA является не только несправедливым, но и не соответствующим здравому смыслу и праву. Российский лидер указал, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии, и призвал Всемирное антидопинговое агентство разбираться с конкретными людьми, если они допустили какое-либо нарушение. Он добавил, что Россия будет помогать и содействовать этому, так как Москва делает все возможное для того, чтобы российский спорт был чистым.