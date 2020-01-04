Британские кинокритики назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года

Лондон, 4 января. Кинокритики британской телерадиовещательной компании BBC Николас Барбер и Кэрин Джеймс назвали самые ожидаемые кинокартины 2020 года.

В список Барбер и Джеймс попали 14 фильмов. В первую тройку вошла «Подлинная история банды Келли»австралийского режиссера Джастина Курзеля. В России этот фильм должен выйти в прокат 20 февраля. На втором месте — «История Дэвида Копперфилда» режиссера Армандо Ианнуччи. В российском прокате лента ожидается 7 мая. На третьем месте, по версии британских кинокритиков, фильм ужасов Ли Уоннелла «Человек-невидимка». Его российские зрители смогут увидеть 26 марта.

Помимо этого Барбер и Джеймс считают достойными внимания фильмы «Перспективная молодая женщина» и «Вестсайдская история». После первой пятерки в рейтинге идут картины «Дюна», «Последняя дуэль», «Артемис Фаул», «Чудо-женщина: 1984», «Душа», «Не время умирать», «Топ Ган: Мэверик», «Довод» и «Новости со всего света», пишет НСН.