«Нафтогаз» раскрыл подробности соглашения по транзиту газа с «Газпромом»

Киев, 4 января. «Нафтогаз» и «Газпром» до конца текущего месяца должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении. О соответствующих подробностях мирового соглашения рассказала пресс-служба украинской компании.

Россия и Украина продлили соглашение по транзиту газа в Европу на пять лет. Предполагается, что в 2020 году через территорию Украины пройдут 65 миллиардов кубометров газа. Следующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров газа.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассчитывает на транзит 75 млрд кубометров российского газа в год. По его словам, в настоящее время в правительстве Украины активно обсуждается вопрос возобновления импорта газа из России.

По словам главы украинского государства Владимира Зеленского, страна благодаря новому контракту получит за пять лет не менее семи миллиардов долларов. Отмечается, что одним из главных условий для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой. В частности, речь идет о создании отдельной компании-оператора для управления ГТС.