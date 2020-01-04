Автоэксперты посоветовали не переплачивать за полный привод у кроссовера

Москва, 4 января. У большинства современных кроссоверов есть версии со всеми ведущими колеса. Однако автоэксперты уверены, что полный привод теряет свою актуальность.

По данным агентства «Автостат», за шесть месяцев 2019 года в России было продано почти 330 тысяч новых кроссоверов и внедорожников, при этом 71% из них были полноприводными. Эксперты портала «Автовзгляд», в свою очередь, отметили, что в современных условиях полный привод теряет свою актуальность, и посоветовали не переплачивать за него.

Специалисты обратили внимание, что владельцы престижных машин — а такие автомобили, как правило, и продают с полным приводом, — очень редко выезжают на бездорожье. Если же говорить о преимуществах полного привода зимой, то здесь они тоже достаточно сомнительны.

«Если мы рассматриваем крупные города, то дороги там чистят и нещадно посыпают реагентами, потому льда под колесами практически нет. А в пробочном городском трафике полный привод просто не нужен. Загородные трассы в последнее время тоже обслуживают неплохо», — пишет издание.

Специалисты отметили, что если водитель часто ездит за город, то ему гораздо выгоднее поставить хорошие шипованные шины, а не переплачивать за полный привод. Кроме того, полноприводные авто потребляют больше топлива, чем моноприводные.

«Стоит ли выбирать в этом случае полноприводный SUV? Похоже, что нет. Лучше потратить деньги на комплектацию, выбрав более навороченную», — резюмирует автор статьи.

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