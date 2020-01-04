Комедия «Холоп» собрала более миллиарда рублей в российском прокате с момента выхода

Москва, 4 января. Российская комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрала более миллиарда рублей в российском прокате с момента выхода на экраны. Соответствующая информация содержится на сайте Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По ее данным, в день премьеры фильм собрал в прокате более 46 миллионов рублей. За первый уикэнд сборы составили 303,6 миллиона рублей, за второй — 494,5 миллиона рублей. По последним данным, в общем фильм собрал 1 013 465 513 рубля с момента выхода на большие экраны.

По сюжету картины, главному герою, Грише, грозит тюрьма за его многочисленные проступки. Отец Гриши, олигарх, решается на крайние меры, чтобы перевоспитать сына. Вместе со своим другом он придумывает проект: на базе заброшенной деревни воссоздается жизнь России девятнадцатого века. Гриша попадает в заранее подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое — попадает в эту деревню. В фильме снимались Милош Бикович, Мария Миронова и Александра Бортич.

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