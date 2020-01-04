Армия Ирака опровергла сообщения о новом авиаударе к северу от Багдада



Багдад, 4 января. Командование вооруженных сил Ирака опровергло факт авиаудара в районе эль-Таджи к северу от Багдада. Заявление военных распространил телеканал Sky News Arabia.

Ранее информацию о том, что под удар попала автоколонна с ополченцами-шиитами распространил телеканал «Сумария». По данным журналистов, жертвами якобы стали шесть человек. Представитель западной коалиции во главе с США заявил, что американские силы к этой атаке отношения не имеют.

При этом буквально сутками ранее военные США выпустили ракеты по конвою рядом с международным аэропортом Багдада. Жертвой удара стал генерал КСИР Касем Сулеймани. В Минобороны РФ отреагировали на гибель генерала, напомнив о его неоспоримых заслугах в борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. По мнению представителей российского оборонного ведомства, убийство Сулеймани является «недальновидным шагом, который ведет к эскалации ситуации на Ближнем Востоке».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что убийство Сулеймани — это проявление новой реальности, в которой возможно уничтожение официального лица страны – члена ООН без каких-либо правовых оснований.

Убийство Касема Сулеймани в ходе телефонных переговоров осудили также президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, отмечает «Газета.ру». Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в интервью ФАН заявил, что убийство американцами иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом со стороны США. А публицист Анатолий Вассерман считает, что убийство Сулеймани является результатом начавшейся в США предвыборной гонки.

1 Организация запрещена на территории РФ.