Марков призвал отказаться от враждебного Facebook, создав безопасный отечественный аналог

Социальная сеть Facebook известна своей ненадежностью и массовыми утечками личных данных ее пользователей по всему миру. Однако это происходит не просто из-за наплевательского отношения руководства этой публичной компании к собственным клиентам, а целенаправленно, с целью заработка. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков.

«Они относятся к людям как к ресурсу, — заявил собеседник ФАН. — Руководители Facebook продают персональные данные и получают за счет этого деньги. Одним словом, пользуются своим монопольным положением».

Эксперт развил тему, сказав, что монополизм — особенно частный — опасен, и его следует ограничить либо государственным контролем, либо искусственным созданием конкуренции. По мнению Маркова, важно, чтобы была создана как минимум одна глобальная сеть.

«Я все время повторяю, — продолжил он. — Российское правительство должно выступить инициатором, чтобы на основе сети «ВКонтакте» и других локальных соцсетей по всему миру создать еще один условный Facebook, в который люди могли бы уйти. Потому что в настоящее время у пользователей попросту нет альтернативы, и они вынуждены пользоваться детищем Цукерберга, чем тот активно пользуется. И дело здесь даже не в порядочности или непорядочности — так оно получается само».

Помимо создания конкурента для Facebook, политолог предложил вариант государственного регулирования зарвавшейся соцсети. Связан он, прежде всего, с устранением политической цензуры внутри нее, которая на данный момент носит ярко выраженный антироссийский характер.

«Наше государство могло бы затребовать у Facebook список лиц, которые занимаются политическим цензурированием его российского сегмента, а также обнародованием принципов, по которым оно осуществляется, — предложил Марков. — После чего, разумеется, следовало бы поменять как сами эти критерии, так и ввести в состав цензоров представителей РФ».

По мнению собеседника ФАН, в законодательство следовало бы внести норму, согласно которой модерация российского сегмента соцсетей может осуществляться только представителями той страны, в которой русский язык является государственным.

«В настоящее же время регулированием российского Facebook занимаются граждане Украины и Канады, связанные как со спецслужбами своих стран, так и со спецслужбами США. Они, может быть, сами по себе и русскоязычны — однако представляют интересы совсем других государств. Так почему представители стран, в которых притесняется русский язык, должны иметь право заниматься цензурой в информационном поле нашей страны? Это явное противоречие!», — считает политолог.

Закон о надежном Рунете позволит усилить позиции государства в этом вопросе, сказал эксперт. Перенос данных российского сегмента мировых соцсетей на российские же сервера не даст возможности спецслужбам других стран заблокировать его, когда им это заблагорассудится.