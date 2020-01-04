Марков призвал отказаться от враждебного Facebook, создав безопасный отечественный аналог

Социальная сеть Facebook известна своей ненадежностью и массовыми утечками личных данных ее пользователей по всему миру. Однако это происходит не просто из-за наплевательского отношения руководства этой публичной компании к собственным клиентам, а целенаправленно, с целью заработка. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков.
«Они относятся к людям как к ресурсу, — заявил собеседник ФАН. — Руководители Facebook продают персональные данные и получают за счет этого деньги. Одним словом, пользуются своим монопольным положением».
Эксперт развил тему, сказав, что монополизм — особенно частный — опасен, и его следует ограничить либо государственным контролем, либо искусственным созданием конкуренции. По мнению Маркова, важно, чтобы была создана как минимум одна глобальная сеть.
«Я все время повторяю, — продолжил он. — Российское правительство должно выступить инициатором, чтобы на основе сети «ВКонтакте» и других локальных соцсетей по всему миру создать еще один условный Facebook, в который люди могли бы уйти. Потому что в настоящее время у пользователей попросту нет альтернативы, и они вынуждены пользоваться детищем Цукерберга, чем тот активно пользуется. И дело здесь даже не в порядочности или непорядочности — так оно получается само».
Помимо создания конкурента для Facebook, политолог предложил вариант государственного регулирования зарвавшейся соцсети. Связан он, прежде всего, с устранением политической цензуры внутри нее, которая на данный момент носит ярко выраженный антироссийский характер.
«Наше государство могло бы затребовать у Facebook список лиц, которые занимаются политическим цензурированием его российского сегмента, а также обнародованием принципов, по которым оно осуществляется, — предложил Марков. — После чего, разумеется, следовало бы поменять как сами эти критерии, так и ввести в состав цензоров представителей РФ».
По мнению собеседника ФАН, в законодательство следовало бы внести норму, согласно которой модерация российского сегмента соцсетей может осуществляться только представителями той страны, в которой русский язык является государственным.
«В настоящее же время регулированием российского Facebook занимаются граждане Украины и Канады, связанные как со спецслужбами своих стран, так и со спецслужбами США. Они, может быть, сами по себе и русскоязычны — однако представляют интересы совсем других государств. Так почему представители стран, в которых притесняется русский язык, должны иметь право заниматься цензурой в информационном поле нашей страны? Это явное противоречие!», — считает политолог.
Закон о надежном Рунете позволит усилить позиции государства в этом вопросе, сказал эксперт. Перенос данных российского сегмента мировых соцсетей на российские же сервера не даст возможности спецслужбам других стран заблокировать его, когда им это заблагорассудится.
«Однако препятствованию уже упомянутой мною цензуре это не поможет, — уверен Марков. — Поможет лишь создание конкурента для Facebook или государственное регулирование. Кроме того, я считаю, что в данном вопросе поможет публикация данных людей, которые занимаются политической цензурой и принципов, на которых они ее осуществляют — потому что очевидно, что там бандеровцы сидят. И это все должны знать!».