Сирия, 4 января. Неизвестные ВВС предприняли новую атаку вблизи Багдада. Один из высокопоставленных членов протурецких сил скончался от ран, полученных при взрыве в Джараблусе. В Ираке и Дейр-эз-Зоре прошли траурные мероприятия в связи с гибелью главы «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели траурные мероприятия в Дейр-эз-Зоре в связи с гибелью главы «Аль-Кудс» в Ираке; нанесли удары по позициям исламистов в Южном Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: потеряли одного из высокопоставленных лидеров протурецких сил, который скончался от ран, полученных при взрыве в Джараблусе в Алеппо.

Соединенные Штаты: отрицают свою причастность к новой атаке недалеко от Багдада, жертвами которой стали медработники.

Провинция Алеппо

Появилась информация о том, что один из высокопоставленных лидеров протурецких формирований по имени Абу аль-Харис Куба скончался в больнице от ран, полученных в результате взрыва в его автомобиле, о котором сообщалось два дня назад. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (rojavanetwork). Напомним, инцидент произошел в городе Джараблус недалеко от границы с Турцией. В установке СВУ подозреваются курдские боевики, осуществляющие террористическую деятельность в составе подпольных групп. Жертвами организуемых ими нападений также нередко становятся и мирное население подконтрольных союзникам Турции районов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал DeirezZor 24 сообщает о том, что сегодня бойцы проиранских ополченческих отрядов, базирующихся в Дейр-эз-Зоре, провели траурные мероприятия в культурном центре в районе Аль-Кусур, дабы почтить память лидера спецназа «Аль-Кудс» «Корпуса Стражей Исламской революции» (КСИР) Касема Сулеймани. Напомним, он был убит в результате атаки Соединенных Штатов вблизи города Багдад в накануне.

Тем временем над восточными районами провинции, находящимися в оккупации курдских вооруженных формирований, произошли вылеты неизвестной авиации. По информации Twitter-канала (NotWoofers), самолеты также были замечены неподалеку от города Меядин.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе продолжаются столкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает интернет-портал Step News Agency, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают военные объекты и оборонительные сооружения боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1***, на подступах к населенным пунктам Маар-Шурин и Маарет ан-Нуман. В то же время САА продолжает развивать наступление в районе города Ат-Тах, у которого исламисты накануне предприняли контратаку. Отмечается, что населенный пункт полностью находится под контролем сил САР.

Ирак

В Ираке произошла еще одна атака неизвестных ВВС. Согласно информации военного источника в сети Telegram (rybar), неопознанный самолет нанес удары по двум автомобилям в районе населенного пункта Таджи к северу от Багдада. Сперва в социальных сетях распространялись сведения о том, что в одной из них находился лидер проиранского шиитского ополчения «Катаиб Имам Али» Шабль аз-Зайди и его соратники. Тем не менее представители формирования опровергли данную информацию, заявив, что на машинах передвигались медработники. По различным данным, были убиты от 6 до 11 человек. При этом Соединенные Штаты опровергли свою причастность к произошедшему.

Напомним, накануне американские ракеты упали в районе международного аэропорта столицы, что привело к гибели лидера спецподразделения КСИР под названием «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани, и замкомандира «Хашд аш-Шааби» Абу Мехди аль-Мухандиса. Сегодня в 10.00 в Багдаде стартовала похоронная процессия. Отмечается, что в ней приняло участие большое количество людей. Известно, что после прощания тело Касема Сулеймани доставят в Тегеран, где оно будет погребено.

1 Организация запрещена на территории РФ.