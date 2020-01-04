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Силы Северного флота очистят остров Кильдин в Баренцевом море

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Силы Северного флота очистят остров Кильдин в Баренцевом море

Москва, 4 января. Силы экологического взвода Северного флота полностью очистят остров Кильдин в Баренцевом море. Соответствующую информацию передает пресс-служба СФ.                                                                                               

Планируется, что все необходимые работы будут проведены в текущем году.

«В советские годы на острове дислоцировались воинские части и даже действовал аэродром», — говорится в заявлении Северного флота.                                              

Также подчеркивается, что остров Кильдин имеет уникальную экосистему. Плановая очистка территорией в Баренцевом море началась еще в 2015 году. В течение пяти лет к утилизации было подготовлено более трех тысяч тонн металлолома. Отмечается, что основная часть экологического мусора на арктических территориях накопилась еще в советские времена.                                                                                    

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