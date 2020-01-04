Запрещая обучение на языках ООН, Латвия движется в сторону однополярности и одноцветности

Латвийский ЦИК 3 января отказал председателю партии «Новое согласие» Янису Кузинсу в праве на сбор подписей за изменение закона об образовании в Латвии, который с сентября 2019 года ликвидирует остатки русских школ. Местные Минобраз, Минюст и даже омбудсмен по правам человека (!) отвергли право жителей ЛР обучаться на языках ООН, куда входит и русский, посчитав преамбулу к Конституции республики, написанную новым президентом с гражданством ФРГ, главнее самой Конституции. Хотя на языках ЕС закон об образовании в Латвии учиться не запрещает, что противоречит той же преамбуле, но считается в то же время делом вполне «нормальным», ведь речь идет не о русском языке.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился к Янису Кузинсу за характеристикой подобной латвийской избирательности, ведущей, по сути, к правовому нигилизму.

Преамбула к Конституции ЛР выше Конституции, считают латвийские большевики

Юридическая формулировка в обращении Яниса Кузинса в ЦИК о предоставлении права жителям Латвии учиться также и на языках ООН внесла было некоторую сумятицу в ряды патологических националистов. Но они быстро оправились, осенив себя, словно иконой, преамбулой к Конституции, написанной в 2014 году судьей ЕС Эгилсом Левитсом, бывшим членом думы Народного фронта Латвии, соавтором печально известного закона о негражданах 1991 года, затем министром юстиции ЛР, послом в различных странах Европы и избранным 29 мая 2019 года сотней депутатов сейма президентом. К слову, во многом благодаря все той же преамбуле к Конституции, утверждающей Латвию как национальное государство латышей с приоритетом во всем.

Поэтому никого из правящих партий, включая депутатов Нацобъединения, выдвинувших Левитса в президенты, не смутило то, что он является гражданином ФРГ, так как его родители эмигрировали в советское время из Латвии вначале в Израиль, а затем в Западную Германию. Более того, это явилось даже жирным плюсом, ведь в Мюнстере Эгилс посещал гимназию, основанную организацией бывших легионеров двух латвийских дивизий Waffen SS — Daugavas vanagi («Ястребы Даугавы»).

Именно эти «ястребы» с депутатами Нацобъединения устраивают в Риге ежегодные шествия в честь присягавших Гитлеру латвийских солдат, а министр обороны называет бывших эсэсовцев гордостью Латвии.

Заслуги Левитса перед пещерными националистами сложно переоценить, ведь он еще в юности, в 1975 году, вступил в ФРГ в латышскую студенческую корпорацию Fraternitas Lataviensis, тесно сотрудничая в ней с одним из идеологов латвийской версии нацизма Адольфом Шилде.

Если знать обо всем этом, вряд ли можно было предположить, что удастся в чем-то переубедить власти Латвии. Впрочем, не особо надеялся на это и наш собеседник. Но решил, как говорится, все же ткнуть местных чиновников-большевиков в несуразность ими же принятого закона об образовании, согласно которому на языках Евросоюза в ЛР можно получать даже высшее образование, а вот на русском — ни-ни, включая частные школы и вузы.

Поэтому и на языках ООН, в перечень которых входят китайский, арабский, русский и многие другие, как те же европейские, никакого обучения! Именем латвийских большевиков и их партийной логики, которая для большинства латвийских партий едина, несмотря на обилие разных названий. Все они патологические националисты за очень редким исключением.

В том же пояснении Минобраза ЛР ЦИК говорится, что для сохранения латышского языка в Латвии недостаточно его изучение как отдельного предмета. Мол, тонкости языка останутся непонятыми, если на нем не изучать и все остальные предметы. Причем это в то время, когда в Латвии с 2000-х годов было введено билингвальное образование, а русские школы переименованы в школы нацменьшинств с изучением 60% предметов на госязыке и 40% — на остальных. Однако и этого показалось мало, ведь русский язык даже в таких условиях выстоял. Еще бы, его в республике считают родным почти 40% жителей. Поэтому за детей взялись основательно, не случайно же нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш много лет назад проговорился в одном из интервью, что надо ассимилировать их (русских) детей. О «добровольной» ассимиляции любит порассуждать и нынешний президент.

«Выступившие на заседании ЦИК эксперты посчитали мою инициативу уменьшающей значение госязыка в Латвии, хотя речь идет лишь о разнообразии возможностей для изучения других языков наряду с латышским, — замечает Янис Кузинс. — А как же пункт о языках ЕС в законе об образовании ЛР? Он разве не уменьшает значение госязыка? Получается, что этот пункт также не соответствует преамбуле Конституции. Может, и само нахождение Латвии в Евросоюзе не соответствует преамбуле? А ведь Конституция ЛР — это основной закон страны с приоритетом лишь международного права. И потом уже как приложение идет преамбула. Она не может быть выше Конституции и международного права. Но ее, по сути, сделали главенствующей».

Когда в Конституционном суде ЛР в 2019 году оспаривались изменения в законе об образовании, направленные на ликвидацию права детей на обучение на родном, русском языке, в ход также пошла преамбула Левитса, напоминает собеседник. Если бы опирались только на Конституцию, то решение, возможно, было бы иным, так как в ней говорится о правах человека и их соблюдении в Латвии.

Права коренных народов Латвии — ливов и латгальцев — тоже не защищены

К сожалению, преамбула суживает многообразие Латвии до уровня небольшого моноэтнического поселения, хотя исторически на этих землях проживали разные народы, включая русский, замечает корреспондент ФАН.

«К слову, об исторических народах в Латвии. Над моей формулировкой «и другие языки» в заявлении в ЦИК представители того же Минобразования и Минюста поначалу пытались смеяться, но потом остолбенели, — говорит Янис Кузинс. — Я им предложил тщательнее почитать закон об образовании, где говорится, в частности, о защите языка ливов (древний финно-угорский народ на территории Латвии, который практически исчез в результате языковой ассимиляции. — Прим. ФАН) и латгальцев (восточно-балтский народ, остатки которого проживают на юго-востоке Латвии. — Прим. ФАН). Латгальцы на своем съезде в 1918 году, выходя из Витебской губернии, решили поддержать образование Латвийского государства только с условием, что в новой республике будут и латгальские школы. На съезде в честь столетия Латвии в 2018 году они напомнили об этой своей резолюции, что в стране должны быть латгальские школы. Но, по сути, латгальцы были обмануты. И находились в положении нынешних каталонцев (пока их число резко не уменьшилось и их не ассимилировали, записывая в паспорта «латышами», как, впрочем, и ливов. — Прим. ФАН)».

Кузинс добавляет, что у латгальцев полностью свой язык и своя орфография. И ЦИК в этом случае тоже не знает, что делать. Ситуация с ливами, которых в Латвии почти не осталось, идентична.

«Я был на Ямале, так там за хантами — угорским народом, родственным ливам, — учителя кочуют, чтобы их детей учить на родном языке, и Российская Федерация все это оплачивает, — приводит пример собеседник ФАН. — А мы говорим о какой-то «защите» ливов. В следующем году в Тарту намечен съезд финно-угров, куда, кстати, президент Эстонии и [главу России] Владимира Путина пригласила. Так нам [Латвии] там даже нечем будет похвастать».

Общественный деятель подчеркивает, что не собирался устраивать революцию в образовании, а предлагал оставить те же билингвальные школы, а в вузах дополнить обучение при надобности на языках ООН.

Тем более что первая русская школа на территории будущей Латвии, входившей в Российскую империю, появилась еще 230 лет назад по указу императрицы Екатерины II, напоминает корреспондент ФАН. И младолатыши, которые в начале XX века выдвигали идеи о создании Латвийской Республики, получали высшее образование преимущественно в Санкт-Петербурге и Москве. Поэтому в довоенной Латвии образование можно было получить как минимум на шести языках, включая, конечно же, русский. Но теперь власти Латвии, объявившие себя продолжателями дела Первой республики, хотят поставить на этом точку, даже, скорее, жирную кляксу…

«А ведь лозунг Евросоюза гласит, что сила — в разнообразии, — подчеркивает Кузинс. — Но Латвия отходит от него и движется в сторону какой-то однополярности и одноцветности (конкретный цвет пусть определят сами читатели. — Прим. ФАН)».

После получения официального ответа из ЦИК Янис Кузинс готов оспаривать это решение в Верховном суде Латвии, а затем в Европейском суде по правам человека.