Врач Иусов назвал эффективный способ избавиться от стресса

Москва, 4 января. Одним из самых эффективных способов борьбы со стрессом в зимний период года являются пробежки по парку. Об этом рассказал заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине московского департамента здравоохранения Игорь Иусов.

«В солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение», — заявил он.

По словам врача, именно такой вид физической активности благотворно влияет на иммунитет. Кроме того, бег способствует профилактике простуды. Пробежки повышают уровень серотонина и адреналина в крови, объяснил Игорь Иусов. Однако, как указал специалист, чрезмерно частые или изнурительные тренировки могут привести к усталости и подавленному состоянию.

Ранее эксперты рассказали о растениях, которые помогают снизить уровень стресса. По их словам, одним из главных успокоительных средств является мята перечная.

Она помогает снимать головную боль, а сделанные из нее эфирные масла повышают бдительность. Также хорошим средством от стресса является черноглазый горох, который богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. В списке полезных в борьбе со стрессом растений оказалась приамбула с большим содержанием триптофана.