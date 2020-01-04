От ненависти к РФ польский раввин уподобился антисемитской свинье. Колонка Евгения Беня

В конце прошлого года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефа Липского, который пообещал Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник. В ответ МИД Польши вызвал российского посла в Варшаве на беседу с директором восточного департамента. Глава же Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, в свою очередь, поблагодарил Путина за характеристику польского посла Липского.

Как рассказала газета Rzecz Pospolita, главный раввин Польши Михаэль Шудрих отреагировал на это заявление Владимира Путина. По его словам, президент России манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку.

В Союзе еврейских общин Польши напомнили, что страна поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения, делая это частично в сотрудничестве с сионистским движением. «В то время, когда Третий рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе лично посол Липский, предоставили поддержку. Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», — подчеркнуто в отклике. Польский Союз еврейских общин обратил внимание на то, что в настоящее время германские власти не скрывают правду о войне, и того же он пожелал и российским властям.

Во-первых, Третий рейх в 1938 году изгонял со своей территории не польских евреев в частности, а евреев вообще, и часть из них действительно бежала в Польшу. Во-вторых, то, что Варшава тогда приняла участие в репатриации 10% своих евреев, как раз в большей степени свидетельствует, что официальные польские власти вполне разделяли призывы своего посла в Германии о выдавливании еврейского населения из Европы.

Ветер подобных заявлений руководителей нынешней крошечной еврейской общины Польши, где сейчас живет меньше тысячи евреев, дует от властей этой страны. Не случайно вслед за ними выяснилось, что президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Иерусалиме 22-23 января, как информирует Gazeta Wyborcza. По ее сведениям, одна из основных причин отказа Дуды от поездки заключается в том, что на мероприятии «главным гостем должен быть президент России Владимир Путин».

Раввин Шудрих обвинил Путина в манипуляции заявлением посла Польши в Германии Липского о памятнике Гитлеру в Варшаве за то, что фюрер выгонит европейских евреев в Африку. На самом же деле контекст таков: до 1939 года на территории Польши проживали 3,3 млн евреев, и это составляло 10% населения страны, а после войны осталось меньше 380 тыс. Более 2 млн евреев уничтожили польские коллаборационисты вместе с немецкими нацистами. Например, бежавших узников лагеря смерти Собибор польское население отлавливало, казнило или сдавало гестапо.

Из многочисленных еврейских погромов, учиненных поляками во время гитлеровской оккупации, широко известен погром в Едвабне. Сначала поляки убивали евреев в Едвабне и его окрестностях поодиночке: били палками, забивали камнями, отрубали головы, оскверняли трупы. 10 июля 1941 года поляки собрали около 40 человек из числа оставшихся в живых евреев на центральной площади города. Им было приказано разбить установленный там памятник Ленину. Затем их заставили под пение советских песен нести обломки этого памятника, которые были затем захоронены на еврейском кладбище. Во главе этой траурной колонны шел местный раввин. После этого евреев, в том числе женщин и детей, завели в пустой амбар, хладнокровно расстреляли, а тела закопали там же. К вечеру в этот амбар согнали остальных евреев Едвабне, включая женщин и детей, и сожгли заживо. Общее количество жертв составило не менее 1600 человек.

Все это тщательно скрывалось после войны, и только в конце мая 2001 года польский католический епископат принес покаяние за истребление евреев в Едвабне, а в июле 2002 года польское правительство официально признало, что преступление было совершено не немецкими солдатами.

Погром в Вонсоше, который состоялся 5 июля 1941 года, был тщательно спланирован. Палачи заранее подготовили специальное вооружение (кованые дубинки, гири с пружинами). Они подготовили и место для закапывания трупов — противотанковый ров, вырытый Красной армией, — и позаботились о нужном количестве гашеной извести, чтобы не распространилась зараза. Во избежание побегов город был окружен специальными гражданскими бригадами. Убийства совершались не только осатаневшей толпой, а образованными гражданами, руководствующимися лозунгами «патриотизма», часто — членами Национальной партии. Заранее были назначены лица, отвечающие за отдельные этапы истребления: выманивание из домов, доставку ко рву, укладку трупов.

Показания свидетелей повествуют о разбивании детских голов об стены, отрубании пальцев с кольцами, изнасилованиях, выбивании зубов, вырывании языков. Акция уничтожения длилась три дня. После кульминационной ночи убийства уже не происходили на улицах, пойманных евреев вели ко рву, чтобы казнить там. Часть людей закапывали живьем. В погроме погибли как минимум 250 человек, но в некоторых сообщениях говорится о 1200 жертвах.

Беспорядки удалось остановить не сразу после освобождения Польши Красной армией. Погром в Кракове 11 августа 1945 года начался с бросания камней в синагогу, продолжился нападением на евреев и был прекращен только вмешательством РККА. 4 июля 1946 года прошел погром в Кельце, где до войны половина населения была евреями. К погрому же из 20 тысяч уцелело 200 человек — в основном бывшие узники концлагерей.

Немецкие оккупанты занимались «зачисткой» гетто, в которые в 1939-1940 годах евреи были насильственно переселены, а затем жителей гетто отправляли в лагеря смерти. Пытаясь избежать депортации, многие евреи скрывались в сельской местности. Они прятались в лесах или искали защиты у местного населения. Для обнаружения скрывавшихся немецкие полицейские, ответственные за поддержание оккупационного режима, пытались склонить польское сельское население к оказанию помощи в розыске. Часто эти поиски превращались в продолжительную охоту.

Единицы поляков прятали евреев, но часто за деньги. Так, в 1942–1944 годах поляк-католик Михаль Козик прятал Ривку Глюкман и двух ее сыновей в своем доме в городе Домброва-Тарновска, расположенном примерно в 80 километрах к востоку от Кракова. Козик предоставил им убежище, но требовал за это деньги. Когда троим беглецам уже нечем было платить, он зарубил их топором. Крики умирающих слышали в нескольких соседних домах.

Десятки тысяч евреев сумели сбежать из Польши в Советский Союз в первые месяцы фашистской оккупации. И, кстати, среди них был легендарный Вольф Мессинг, предрекший поражение нацистской Германии во Второй мировой войне, за голову которого фюрер обещал щедрое вознаграждение. В детстве мне довелось стать слушателем подробного рассказа ученого-экономиста Марка Юльевича Кагана о том, как осенью 1939 года он скрывался от бесчинствующих поляков-националистов и немецких оккупантов, а затем сумел пробраться на территорию СССР. Все его родные были истреблены в Польше в первые же недели ее оккупации фашистской Германией.

В прошлом году в Польше вступил в силу поддержанный президентом Анджеем Дудой скандальный закон, который вводит уголовную ответственность за обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам. Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку введения наказания за показания самих жертв холокоста. Правда, впоследствии сейм под влиянием международной общественности принял поправки к этому закону, отвергающие уголовное наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту. Появление этих поправок было цинично обусловлено тем, что такого рода гримасы польского национализма стали нести угрозу вожделенному Варшавой расширению военного контингента США на польской земле.

Изначально же в документе фиксировалось наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте. Наказание было предусмотрено и за высказывания об их причастности к совершенным Третьим рейхом преступлениям.

Сегодня в Польше, где проживает меньше тысячи евреев, их религиозная община представлена несколькими десятками человек. Ее нынешний декоративный и полуфиктивный главный раввин Михаэль Шудрих занимается тем, что лицемерно обслуживает националистическую антироссийскую власть в Варшаве. Как выяснилось, Шудрих вслед за своими хозяевами из правящей в Польше националистической партии «Право и справедливость» на почве лютой ненависти к России готов скатиться и до небрежения по отношению к трагедии холокоста.

Если даже покойный президент Польши Лех Качиньский назвал погром в Кельце «огромным позором для поляков и трагедией евреев», то нынешний марионеточный главный раввин этой страны, предки которого ее покинули, уподобляясь погромщикам-антисемитам, демонстративно плюет на могилы жертв Второй мировой войны — лишь бы свести счеты с президентом России Владимиром Путиным, который единственный из лидеров крупных стран на протяжении 20 лет последовательно и настойчиво взывает народы мира к памяти о трагедии холокоста.

До последних столетий у иудеев бытовало понятие «херем» — повсеместно распространяющееся отлучение от принадлежности к евреям, наложенное авторитетными раввинами. Впоследствии «херем» перестали практиковать из-за разобщенности общин, что в связи с приведенной ситуацией печально: теперешний главный раввин Польши вполне его заслужил.