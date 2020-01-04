Доктор Ионова рассказала, как прийти в себя после новогоднего застолья

Москва, 4 января. Для того, чтобы привести желудок в чувство после новогоднего застолья нужно добавить в рацион как можно больше овощей и воды, заявила диетолог, основатель клиники доктора Ионовой Лидия Ионова.

Кроме того, по ее словам, очень важно как можно быстрее отказаться от алкоголя и начать пить больше воды и травяных чаев. Вместо жирных и жареных блюд, салатов с майонезом, нужно сделать акцент на овощи.

Они, как пояснила Ионова, нужны для нормализации работы кишечника, улучшения состояния микрофлоры. При проблемах с желудочно-кишечным трактом следует есть овощи в приготовленном виде. Ионова также обратила внимание на вред маринадов и продуктов с большим количеством соли, пишет URA.RU.

Ранее «Газета.ру» опубликовала список продуктов, которые, по мнению врачей из США, могут привести к слепоте. Американские офтальмологи считают, что опасность представляет избыток в рационе жирной пищи и красного мяса.