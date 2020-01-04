Bloomberg узнал обстоятельства приказа Трампа об убийстве иранского генерала Сулеймани

Вашингтон, 4 января. Президент США Дональд Трамп решил убить командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани после того, как была совершена атака на военную базу США в Ираке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источники СМИ раскрыли обстоятельства приказа президента США об убийстве иранского генерала. По словам собеседников издания, решение нацелиться на главу «Аль-Кудс» было «быстро принято» после гибели американского контрактника в результате атаки на базу США в Ираке 27 декабря.

«Вскоре после нападения Трамп приказал горстке своих самых старших помощников начать планирование удара по иранскому генералу», — передает агентство, ссылаясь на слова «трех человек, знакомых с этим вопросом».

По данным агентства, разработкой удара занимались консультант по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Отмечается, что для координации они использовали защищенные каналы связи, и больше никто из Белого дома не знал о планируемой операции.

«Никакие иностранные правительства не были заранее уведомлены о нападении», — пишет Bloomberg.

По информации одного из источников, американские военные напрямую не следили за Касемом Сулеймани, и решение об ударе Трамп принял после донесения разведки о том, что генерал находится в аэропорту Багдада. Два других собеседника агентства сообщили, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани в Багдад и отслеживал его маршрут.

Напомним, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб при ударе по багдадскому аэропорту. Пентагон заявил, что удар был санкционирован американским президентом Дональдом Трампом.