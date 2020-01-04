Администрация Белого дома отказалась передать СМИ письма о задержке помощи Украине

Вашингтон, 4 января. Администрация Белого дома заявила, что не будет предоставлять газете The New York Times 20 пересланных по электронной почте писем, которые касаются задержки выделения Украине военной помощи. Соответствующая информация представлена на официальном сайте издания.

Напомним, ранее сообщалось, что суд удовлетворил запрос издания предать гласности переписку в период с мая по октябрь 2019 года между сотрудником управления Майклом Даффи и сотрудником аппарата Белого дома Робертом Блэром касательно задержки выделения Украине $391 млн военной помощи.

«Все 20 документов удержаны полностью», — подчеркивается в письме АБУ.

Также отмечается, что документы подпадают под исключение из закона «О свободе информации» и, соответственно, административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома имеет право не раскрывать служебные сведения.

Разглашение «повредит свободному обмену точками зрения, необходимому в процессе принятия эффективных государственных решений», указывается в письме. Газета The New York Times заявила о намерении повторно обратиться к окружному судье.