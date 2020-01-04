Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от сети

Киев, 4 января. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от энергосети. Причиной стало срабатывание автоматической защиты. Об инциденте сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

По данным компании-оператора, отключение произвели 4 января в 05.04 по местному времени (06.04 по московскому времени). В настоящее время сотрудники АЭС выясняют, почему сработала система автозащиты.

Два других энергоблока продолжают работать. Суммарная мощность их генераторов составляет 2 тыс. 40 МВт. В «Энергоатоме» подчеркнули, что никаких замечаний к работе персонала, а также к оборудованию этих блоков нет.

Напомним, Южно-Украинская АЭС расположена на реке Южный Буг в городе Южноукраинск Николаевской области. Всего на Украине четыре действующих АЭС. В общей сложности они эксплуатируют 15 энергоблоков. «Энергоатом» является оператором всех четырех атомных электростанций.