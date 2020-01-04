Перевооружение ВДВ на новую систему связи и управления планируется на 2021 год

Москва, 4 января. Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ на новую систему связи и управления планируют начать в 2021 году. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что сейчас в ВДВ завершается разработка перспективной техники нового поколения, предназначенной для связи и управления, на бронированном гусеничном шасси БТР-МДМ, а также защищенном колесном базовом шасси КамАЗ-63968 и боевой машине десанта БМД-4М.

«Оснащение воздушно-десантных войск перспективной техникой связи и управления нового поколения позволит сократить время предоставления информационно-телекоммуникационных услуг на всех уровнях принятия решения не менее чем в два раза и повысить устойчивость системы связи и управления не менее чем в 1,5 раза», — сообщили в Минобороны РФ.

В конце декабря первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов отмечал, что в 2019 году впервые за четыре года были достигнуты самые высокие показатели поставок вооружения и техники. По его словам, наиболее высокая доля современного вооружения сейчас — в ядерной триаде (82%). В системе ПВО и ПРО России в 2019 году была завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс «Искандер».