Директор Batterie Ingenieure рассказал, как правильно заряжать смартфон

Москва, 4 января. Смартфон, который полностью зарядили, нельзя долго оставлять подключенным к питанию. Об этом рассказал директор Batterie Ingenieure Доминик Шульте.

По его словам, это сокращает ресурс аккумулятора. Шульте обратил внимание на то, что лучше заряжать телефон в утреннее время суток. При уровне заряда в 30–50% ресурс батареи телефона снижается медленнее, заметил эксперт. Он напомнил, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены изменению химического состава и портятся со временем.

Директор Batterie Ingenieure посоветовал менять смартфон каждые два года, отметив, что «продлит жизнь» телефону бережное отношение.

Ранее сообщалось, что в России, несмотря на огромную популярность смартфонов, по-прежнему сохраняется спрос на обычные кнопочные телефоны. Так, в январе — июне 2019 года в стране в общей сложности было продано около 4 миллионов таких агрегатов.

Отмечается, что в основном кнопочными телефонами пользуются пожилые люди, курьерские службы, военнослужащие, работники закрытых предприятий. Кроме того, подобные мобильные устройства нередко используют вместо домашнего телефона.