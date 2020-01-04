Названы пять «пищевых ингредиентов», которые могут вызвать неконтролируемый набор веса

Москва, 4 января. Некоторые продукты и пищевые добавки содержат в себе вещества, которые могут вызывать неконтролируемый набор веса. Издание Health.News назвало пять таких «пищевых ингредиентов».
Одним из них автор статьи считает рапсовое масло. По его словам, масло коагулирует в крови и желудочно-кишечном тракте, что может привести к увеличению веса, а в некоторых случаях — к потере памяти и, в конечном итоге, деменции.
Еще одной пищевой добавкой, вызывающей неконтролируемый набор веса, являются сахарозаменители — аспартам и сукралоза. По словам автора материала, при их употреблении организму кажется, что человек «ест тонны сахара».
Также в список попали глютен и обработанное коровье молоко. Кроме того, набор веса может вызвать и употребление продуктов, содержащих глутамат натрия (MSG).
«MSG чрезмерно стимулирует ваши вкусовые рецепторы. Затем, когда появляются органические продукты, которые не загружены этой генетически модифицированной концентрированной солью, вы едва ли сможете попробовать их на вкус (…) Прочитайте этикетку с составом на всем, что вы покупаете, и прекратите потреблять продукты питания, которые вызывают неконтролируемое и «необъяснимое» увеличение веса», — отметил автор статьи.