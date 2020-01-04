Названы пять «пищевых ингредиентов», которые могут вызвать неконтролируемый набор веса

Москва, 4 января. Некоторые продукты и пищевые добавки содержат в себе вещества, которые могут вызывать неконтролируемый набор веса. Издание Health.News назвало пять таких «пищевых ингредиентов».

Одним из них автор статьи считает рапсовое масло. По его словам, масло коагулирует в крови и желудочно-кишечном тракте, что может привести к увеличению веса, а в некоторых случаях — к потере памяти и, в конечном итоге, деменции.

Еще одной пищевой добавкой, вызывающей неконтролируемый набор веса, являются сахарозаменители — аспартам и сукралоза. По словам автора материала, при их употреблении организму кажется, что человек «ест тонны сахара».

Также в список попали глютен и обработанное коровье молоко. Кроме того, набор веса может вызвать и употребление продуктов, содержащих глутамат натрия (MSG).