Новосибирск, 4 января. Два нетрезвых молодых человека напали на полицейских в Новосибирске. В настоящее время злоумышленники уже задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Уточняется, что инцидент произошел 3 января в 20.45 по местному времени (16:45 по московскому времени). О драке около одного из жилых домов на улице Ленина в полицию сообщили очевидцы. По их словам, два нетрезвых парня совершили нападение на двух сотрудников ППС. Буйных приятелей быстро задержали. Оба дебошира — местные жители. Одному 22 года, второму 26 лет. При проверке выяснилось, что один из злоумышленников был судим за незаконный оборот наркотиков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении молодых людей.