Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани

Москва, 4 января. Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, ранее Трамп заявил, что убийство Сулеймани было попыткой «не начать, а остановить войну». По словам российского сенатора, гибель иранского генерала может привести к тому, что Соединенные Штаты «потеряют» Ирак вслед за Сирией. Соответствующее сообщение Пушков написал в своем микроблоге в Twitter.

«В итоге США оказались сейчас ближе к войне с Ираном, чем когда-либо за последние 40 лет. Так считают и в Европе, и в самих США», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что иранский генерал Касим Сулеймани был убит в результате ракетного удара, который нанесли США по зоне вблизи аэропорта Багдада. Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который Пентагон считает террористической организацией. Об этом пишет «Газета.ru».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что убийство американскими вооруженными силами генерала Касема Сулеймани демонстрирует процесс уничтожения системы международного права, установленной после Второй мировой войны. Бывший американский посол в Саудовской Аравии Час Фриман назвал убийство Сулеймани стратегической ошибкой, которая сделала каждое военное должностное лицо США потенциальной мишенью.

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентство новостей заявил, что убийство американцами Сулеймани является исключительно террористическим актом со стороны США.