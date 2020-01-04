Четыре человека погибли при пожаре на Ставрополье

Ставрополь, 4 января. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме на Ставрополье. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Отмечается, что информация о пожаре поступила ночью 4 января от диспетчера ЕДДС Советского городского округа. Пожар произошел в частном доме в селе Горькая Балка.

«По уточненным данным, четыре человека погибли, из них — один ребенок», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

На ликвидации пожара и его последствий были задействованы 23 человека и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается. На месте пожара работает дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд Харьков — Херсон загорелся на ходу в Николаевской области Украины. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание высоковольтной камеры тепловоза. В результате происшествия никто не пострадал.