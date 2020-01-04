Минкомсвязи РФ оценило идею о введении верификации комментаторов электронных СМИ

Москва, 4 декабря. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ прокомментировало предложение о введении верификации граждан, которые пишут комментарии под материалами электронных СМИ.

Соответствующее письмо, направленное в Ассоциацию профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, появилось в распоряжении RT.

В нем подчеркивается, что, согласно действующему законодательству РФ, СМИ имеют право редактировать или удалять со своего сайта комментарии тех пользователей, контент которых госорганы признали злоупотребляющим свободой массовой информации. Кроме того, у СМИ есть возможность допустить к комментированию, к примеру, только авторизованных пользователей.

«Указанные механизмы предотвращения появления противоправных комментариев с успехом применяются как СМИ, так и многими другими интернет-площадками», — заявили в департаменте государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ.

Напомним, ранее в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложили ввести новые правила идентификации россиян, которые комментируют материалы электронных СМИ.