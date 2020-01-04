Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой

Вашингтон, 4 января. Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году. У нее родилась дочь Рэддикс. Об этом 47-летняя звезда рассказала на своей странице в Instagram.

При этом молодая мать не стала делиться фото или видео с новорожденной. По словам Диаз, она и ее муж (гитарист и бэк-вокалист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден. — Прим. ФАН) хотят защитить частную жизнь малыша.

«Поэтому не будем публиковать фото или делиться какими-либо подробностями», — добавила Кэмерон.

Тем не менее, Диаз призналась, что дочь мгновенно покорила их с мужем сердца, так как девочка очень милая.

Отметим, что актриса далеко не первая «старородящая» мать в Голливуде. К примеру, Кортни Кокс, Наоми Уоттс, Николь Кидман, Ева Мендес родили своих первенцев в 40 лет, а Холли Берри, Ким Бейсингер и Марайя Кери — после 40 лет.

Многие знаменитости, однако, преодолев определенный возрастной рубеж, предпочитают не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем детей и обращаются к услугам суррогатных матерей. Так, в частности, поступили Сара Джессика Паркер, Элизабет Бэнкс, Шэрон Стоун. В России суррогатные матери рожали детей Филиппу Киркорову, Алле Пугачевой и Максиму Галкину, Алене Апиной.