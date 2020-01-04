Airbus A320 экстренно сел в Перми из-за отказа навигационной системы

Пермь, 4 января. Самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в Перми. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, причиной стал отказ навигационной системы.

Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке. По словам собеседника агентства, приземление прошло в штатном режиме. Все пассажиры самолета сейчас размещены в аэропорту. Источник ФАН отметил, что время ориентировочной задержки вылета — до 15.00 по пермскому времени (13.00 по московскому времени).

Собеседник агентства пояснил, что это связано с ожиданием резервного борта из Екатеринбурга.