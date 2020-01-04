Австралия призвала 3 тысячи военнослужащих резерва для борьбы с лесными пожарами

Канберра, 4 января. Около трех тысяч военнослужащих резерва будут направлены на юго-восток Австралии для участия в ликвидации лесных пожаров. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По его словам, правительство объявило, что выделит $13,9 млн на аренду пожарных самолетов для борьбы со стихийным бедствием. Соответствующую информацию передает телеканал ABC.

«Наше сегодняшнее решение — обеспечить большее число человек на земле, больше самолетов в небе, больше судов в море и большее число грузовиков для поддержки затронутых [пожаром] регионов», — подчеркнул Скотт Моррисон.

Ранее газета The Sydney Morning Herald сообщила, что жертвами пожаров на острове Кенгуру (штат Южная Австралия) стали два человека. Премьер-министр страны напомнил гражданам о необходимости прислушиваться к предупреждением властей о сложившейся, по его словам, «очень опасной» ситуации.

Напомним, сильнейшие пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября 2019 года. Пожар уничтожил более 4 млн гектаров леса, погибли 16 человек, еще 17 граждан страны пропали без вести.