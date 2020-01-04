Водонаева устроила перебранку с фитнес-тренером из-за похудения

Москва, 4 января. Бывшая звезда ток-шоу «Дом-2», а ныне телеведущая Алена Водонаева устроила перебранку с фитнес-тренером Викторией Боровской из-за методов похудения. Спор между женщинами разгорелся в Instagram.

В шапке своего профиля Боровская пишет, что она является тренером, нутрициологом и специалистом по продвижению. По ее словам, за шесть лет ее «курсы стройности» прошли 20 тыс. клиентов, она продолжает создавать «фитнес-банду из думающих людей» и заниматься «терапией движением и питанием».

Однако Водонаеву методика Боровской совсем не вдохновила.

«Посмотрела я вашего тренера. Развела постов, как и все, впрочем, эти гуру. Суть одна — не ешьте после шести всякий мусор, занимайтесь спортом и раз в неделю позволяйте себе что-нибудь запрещенное. В остальном, дисциплину соблюдайте», — написала Алена на своей странице.

Боровская же в ответ за словом в карман не полезла, с иронией заметив, что «умный фитнес опять не находит понимания».

«Но вместо фитоняшек теперь я раздражаю богинь», — пошутила Виктория.

Тут же тренер напомнила, что жесткие диеты не ведут ни к чему хорошему, а только к срывам. Опасны, по ее словам, и тренировки «под копирку», потому что они могут даже травмировать человека.