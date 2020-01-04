Транзит российского газа через Украину с начала года сократился в пять раз

Киев, 4 января. Транзит российского газа через территорию Украины в первый день 2020 года упал более чем в пять раз в сравнении со среднестатистическими показателями за декабрь 2019 года, сообщает «Оператор ГТС Украины».

В среднем в декабре объем транзита составлял 261 миллион кубометров, а 31 декабря через украинскую ГТС было прокачано чуть более 220 миллионов кубометров, но уже 1 января данный показатель снизился до 49,3 миллиона кубометров газа. Отмечается, что 2 января был зафиксирован еще меньший объем транзита газа — 38,8 миллиона кубометров.

Ранее в компании «Оператор ГТС Украины» сообщали, что в полном объеме реализуют заявки «Газпрома» по транзиту газа в страны Европейского союза и Молдавию.

30 декабря 2019 года Российская Федерация и Украина подписали пакет соглашений по продлению транзита газа в Европу через территорию Украины на ближайшие пять лет. Согласно контракту, «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. 1 января 2020 года руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что первая ночь работы ГТС прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.

Ранее стало известно, что по итогам 2019 года «Газпром» сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 119,2 миллиарда кубометров. Всего же по итогам года «Газпром» экспортировал 236,9 миллиарда кубометров газа. При этом глава компании Алексей Миллер заявил, что объемы поставок в ряд европейских стран достигли рекордных максимальных значений, в частности, во Францию, в Австрию, Венгрию и Нидерланды.