Ангелина Вовк опубликовала видео из бассейна с мандаринами

Москва, 4 января. Советская и российская теле- и радиоведущая Ангелина Вовк опубликовала видео с отдыха. На кадрах она запечатлена плавающей в бассейне с мандаринами.

77-летняя телеведущая рассказала, что до этого ни разу такого не делала. Появление цитрусовых в воде она объяснила тем, что ранее здесь проходил «мандариновый заплыв». По словам Вовк, вода в этом бассейне — морская, а мандарины можно доставать из воды и есть. Судя по геолокации, видео было снято в одном из отелей в Гагре.

В подписи к видеозаписи Вовк заявила, что человек может прожить до 100 лет, однако из-за «невоздержанности» и «безобразного обращения с собственным здоровьем» продолжительность жизни сводится к гораздо меньшей цифре.

«Мне нравится, что я делаю то, чего не делают остальные, поэтому я победитель! Я купаюсь зимой в проруби, я катаюсь на горных лыжах, я танцую и пою!» — написала Ангелина Вовк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) 1 Янв 2020 в 6:00 PST

Ранее диктор и подруга Ангелины Вовк Анна Шатилова опровергла сообщения, что телеведущая якобы в ближайшем будущем собирается собирается под венец с музыкальным критиком Михаилом Куницыным, который на 25 лет младше нее. По ее словам, «это только шутка ради пиара».