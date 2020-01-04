Опубликовано видео дозаправки в воздухе самолетов Су-30СМ и Су-24М

Москва, 4 января. Самолеты Су-30СМ и Су-24М осуществили дозаправку в воздухе. Полеты отработали летчики морской авиации Южного военного округа.

Видео дозаправки самолетов в воздухе опубликовал телеканал «Звезда». По его данным, экипажи выполнили более 70 контактирований с самолетом-дозаправщиком Ил-78 и совершили в ходе летных смен более 30 взлетов и посадок. Полеты проводили с аэродрома ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ.

На кадрах запечатлено, как самолеты Су-30СМ и Су-24М, а также дозаправщик Ил-78 выполняют взлет, и как происходит сам процесс дозаправки.

Как отмечает телеканал, дозаправка в воздухе является одним из наиболее сложных видов летной подготовки и требует от экипажей высокого профессионализма и психологической устойчивости. Сложность таких полетов заключается в том, что на высоте от двух тысяч до восьми тысяч метров самолет должен встретиться с Ил-78 на скорости до 550 километров в час. Воздушные суда должны выполнить контактирование, и во время дозаправки дистанция между ними должна составлять около 20 метров.

Ранее было опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей МиГ-31БМ и Су-34 в небе над Челябинской областью. Видеозапись была снята из кабины пилота.