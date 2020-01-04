Косачев заявил, что убийство США Сулеймани демонстрирует уничтожение международного права

Москва, 4 января. Убийство американскими вооруженными силами командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани демонстрирует процесс уничтожения системы международного права, установленной после Второй мировой войны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев у себя на странице в Facebook.

По словам Константина Косачева, мы наблюдаем процесс уничтожения международного права — в том виде, в котором оно оформилось после окончания Второй мировой войны.

«Вот она, схема будущего, если ее не остановить: американские военнослужащие направляются в район конфликта (любого), их оппоненты классифицируются как террористы — и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен, а за ценой не постоим», — прогнозирует российский политик.

Ранее Пентагон заявил об убийстве иранского генерала Касима Сулеймани в результате ракетного удара, нанесенному США по зоне вблизи аэропорта Багдада.Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который Вашингтон считает террористической организацией.

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью Федеральному агентству новостейназвал убийство американцами иранского генерала исключительно террористическим актом со стороны США.

Публицист Анатолий Вассерман заявил, что убийство Касема Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки.