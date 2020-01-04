Новый налог для туристов ввели в Амстердаме

Амстердам, 4 января. Новый налог для туристов появился в Амстердаме: с 2020 года прибывающие в город гости должны платить дополнительно по три евро за каждую ночь пребывания. Сбор был введен с 1 января как надбавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.

Как передает The Telegraph, те туристы, который бронируют места пребывания через Airbnb, будут вынуждены платить больше — 10% за ночь.

По информации издания, в последние годы совет по туризму Нидерландов сместил свою стратегию с продвижения туризма к поиску способов управления им.

«Чтобы иметь возможность контролировать потоки гостей, мы должны принять меры сейчас. Вместо продвижения этого направления пришло время для управления им», — говорится в одном из программных документов, опубликованных в прошлом году.

Отмечается, что в Амстердаме проживают 1,1 миллиона человек. Ежегодно город принимает более 17 миллионов туристов.

Напомним, с 1 января 2020 года название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило свое существование. Правительство страны объявило о проведении национального ребрендинга в попытке обновить имидж государства.