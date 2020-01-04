Убийство Сулеймани повлекло за собой всплеск антиамериканских настроений в Twitter

Вашингтон, 4 января. Эксперты зафиксировали в сетях микроблогов Instagram и Twitter всплеск антиамериканских настроений вскоре после убийства ВС США командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой на данные лаборатории цифровой экспертизы аналитического центра Атлантического совета в пятницу сообщила газета The New York Times.

По оценке издания, речь идет о владельцах зарегистрированных в Иране учетных записей, которые каждые 45 минут размещают до трех тысяч сообщений. Содержание постов носит исключительно антиамериканский характер. Пользователи публикуют изображения президента США Дональда Трампа с отрубленной головой, покрытые американскими флагами гробы и другие угрозы, сопровождая твиты хэштегом «операция «Суровая месть».

Специалисты лаборатории пока не выяснили, опираются ли владельцы учетных записей на поддержку властей Ирана. Однако они полагают, что регистрируемый всплеск активности окажется лишь началом направленной против США масштабной кампании в киберпространстве, которую повлекло за собой убийство Сулеймани.

ВС США нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада в пятницу. В результате атаки погибли Сулеймани и еще несколько человек. Пентагон подтвердил, что распоряжение на проведение операции дал президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне объясняют атаку попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана.

Анатолий Вассерман считает, что убийство Сулеймани стало результатом предвыборной гонки в США. Трамп вынужден спасать упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене рейтинги, отметил эксперт в интервью ФАН.

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил Федеральному агентству новостей, что США грубейшим образом нарушают международное право – сами назначили Сулеймани террористом, сами без суда и следствия исполнили собственный приговор. Вашингтон цинично игнорирует все международные правовые нормы, подчеркнул Перенджиев.