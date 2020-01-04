Экс-посол США назвал убийство Сулеймани стратегической ошибкой Вашингтона

Вашингтон, 4 января. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани является стратегической ошибкой, которая сделала каждое военное должностное лицо США потенциальной мишенью, сообщает бывший американский посол в Саудовской Аравии Час Фриман.

«Это было не возмездие, как заявлено, а заранее спланированное использование предлога для убийства иностранного официального лица, обозначенного как враг. Это были военные действия, которые неизбежно приведут к ответным мерам», — заявил Фриман.

Экс-посол также отметил, что нет достоверных фактов, подтверждающих утверждения Трампа или оправдывающих подобные превентивные меры. Дипломат назвал убийство Сулеймани «внесудебной казнью» и отходом от принципа верховенства закона в Соединенных Штатах Америки.

Американские вооруженные силы 3 января 2020 года нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани, командовавший элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Министерство обороны США подтвердило, что инициатором проведения операции был президент Дональд Трамп. Американская сторона объясняет данный ход попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что отомстит за смерть Касема Сулеймани.

Убийство Сулеймани — это результат предвыборной гонки в США, считает публицист Анатолий Вассерман. Трамп таким образом пытается спасти свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене отметил эксперт в интервью ФАН.

Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев также уверен в том, что убийство американцами иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом.