Не менее пяти человек погибли при авиаударе по Багдаду. События дня. ФАН-ТВ

Минимум пять человек погибли при авиаударе в Ираке Звуки ракетных обстрелов не утихают в Багдаде. Столица Ирака подверглась очередной атаке с воздуха. Как сообщают СМИ, жертвами авиаудара стали не менее пяти человек. Целью, предположительно, стал иракский батальон «Аль-Хашд аш-Шааби» — под обстрел попал кортеж автомобилей. Ответственность за атаку на себя пока никто не взял, но такие действия, особенно в последние дни, уже стали характерным почерком США в регионе. Накануне американцы нанесли еще один авиаудар по окрестностям Багдада (и вновь по кортежу авто) — тогда погибли несколько представителей «Аль-Хашд аш-Шааби», а также высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани, один из командиров батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Пентагон заявил, что приказ об убийстве военачальника лично отдал президент США Дональд Трамп. Любопытно, что власти Штатов главной мишенью для своих атак называют как раз Иран, обвиняя его в поддержке террористов, в том числе в Ираке. Хотя Тегеран, напротив, обвиняет в международном терроризме Вашингтон.

Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии К иностранному вторжению сегодня готовятся и на севере Африки. Командир Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил мобилизацию как среди военных, так и гражданских, чтобы дать отпор грядущей интервенции. Дело в том, что ранее парламент Турции разрешил отправить военных в Ливию для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Решение Анкары уже вызвало протесты, например, в Бенгази, жители которого выступили против турецкого вторжения. Кадры с места событий передает корреспондент ФАН. Напомним, что в Ливии после госпереворота 2011 года продолжается гражданская война. На востоке страны правит избранный народом парламент, его поддерживает армия во главе с Хафтаром, а на западе — Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем (оно сформировано при поддержке ЕС, но информация о его связях с террористами появлялась уже не раз).

Путин и Макрон провели телефонные переговоры Тяжелая ситуация на мировой арене стала одной из главных тем диалога России и Франции. Лидеры стран Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. В том числе они обсудили последние события в Ираке и Ливии. Путин и Макрон выразили беспокойство в связи с гибелью Касема Сулеймани и заявили, что это может привести к серьезной эскалации кризиса в регионе. Оба президента также выступили за решение конфликта в Ливии исключительно мирным дипломатическим путем. Вместе с тем Москва и Париж, конечно, не прошли мимо ситуации в Донбассе и вновь подчеркнули важность итогов «нормандского саммита», который прошел во французской столице 9 декабря.