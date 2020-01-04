Коалиция во главе с США приостановила обучение военных Ирака

Багдад, 4 января. Вооруженные силы США и других государств, которые принимают участие в контртеррористической операции «Непоколебимая решимость» в Ираке, приостановили обучение иракских военных из-за возросшего напряжения на Ближнем Востоке, сообщает Reuters, ссылаясь на письмо немецких военных депутатов этой страны.

Согласно письму, американский генерал-лейтенант Пэт Уайт принял решение усилить защиту размещенных в Ираке войск операции на фоне возросшей угрозы.

«Таким образом, обучение иракских сил безопасности и военных на территории Ирака временно остановлено. Директива распространяется на все страны-партнеры, принимающих участие в операции «Непоколебимая решимость» на учебных позициях в Ираке», — сообщает в послании генерал-лейтенант немецких вооруженных сил Эрих Пфеффер.

Сообщается, что на данный момент 120 военных из Германии находятся на территории Ирака в рамках операции «Непоколебимая решимость», которую проводит коалиция союзников под руководством США.

Вооруженные силы США 3 января 2020 года нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани, управлявший подразделением «Аль-Кудс» КСИР, который власти США считают террористической организацией.

Министерство обороны США подтвердило, что инициатором проведения операции был президент Дональд Трамп. Американская сторона объясняет данный ход попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что отомстит за смерть Касема Сулеймани.