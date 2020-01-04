Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Дамаск, 4 января. Сирийские войска освободили от боевиков расположенный в провинции Идлиб населенный пункт Эт-Тах.

Деревня находится в 45 километров от города Идлиб – главного поселения Идлибской зоны деэскалации. Полковник Сирийской арабской армии Мунзер Дашер рассказал журналистам, что во время боевых действий были захвачены орудия, часть из которых была брошена в районе населенного пункта Сорман, недалеко от турецкого наблюдательного поста.

По его словам, боевики несколько дней назад попытались провести несколько атак на деревню. При этом использовались заминированные автомобили со смертниками. Однако все нападения были успешно отражены.

Ранее руководитель российского ЦПВС Юрий Боренков сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Аджами – Каракозак, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо.