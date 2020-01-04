Business Insider рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Вашингтон, 4 января. Американский президент в 2017 году отчитал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и некоторых высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в Business Insider, со ссылкой на новую книгу американского публициста Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса».

Берген, ссылаясь на свои источники утверждает, что 27 января 2017 года Дональд Трамп обедал вместе с британским премьер-министром Терезой Мэй в Белом доме. Она поинтересовалась, не звонил ли ему еще Владимир Путин, на что Трамп отрицательно покачал головой. Тогда находившийся рядом Майкл Флинн сказал президенту США, что российский лидер звонил несколько дней назад. Огорченный Трамп обрушился с критикой на Флинна и некоторых других сотрудников администрации.

«Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не дал мне трубку? О чем ты думал?», — приводится в книге реакция Дональда Трампа.

Флинн оправдывался тем, что в последнее время поступало слишком много звонков, но Трамп не стал его слушать. Американский президент заявил, что Владимир Путин — «единственный человек на земле, способный уничтожить США» и поставил под сомнение решение сотрудника Белого дома перенести телефонную беседу с российским лидером.

Впервые Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры в ноябре 2016 года. По итогам беседы стороны договорились об активной совместной работе по нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Первая личная встреча лидеров двух государств прошла 7 июля 2017 года «на полях» Гамбургского саммита «Большой двадцатки».

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года являлся советником по нацбезопасности президента страны. Флинн ушел в отставку после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих бесед с Сергеем Кисляком. СМИ сообщали со ссылкой на спецслужбы, что помощник Дональда Трампа обсуждал с дипломатом возможное снятие санкций США против РФ. Сам Флинн это опровергал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали некорректно.