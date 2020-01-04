Washington Post увидела раскол в рядах членов Конгресса США после убийства Сулеймани

Вашингтон, 4 января. Убийство Вооруженными силами США командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранского генерала Касема Сулеймани внесло раскол в ряды членов американского Конгресса. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post.

В издании отметили, что демократы и республиканцы были едины в оценке Сулеймани, как террориста и врага США. Но далее позиции в Конгрессе разделились по партийным линиям.

«Однако в то время как республиканцы приветствовали то, что они называли решительным шагом [президента США Дональда] Трампа, демократы раскритиковали распоряжение президента действовать в одностороннем порядке, выразив также серьезную обеспокоенность тем, что эти действия приблизят Соединенные Штаты к трудноразрешимой войне с Ираном», — пишет WP.

Представители демократической партии были недовольны тем, что Трамп не уведомил парламентариев о планах нанести удар, как того требует законодательство США. Согласно их мнению, американская администрация не имела разрешения Конгресса, когда президент отдавал распоряжение о проведении операции.

В то же время в издании отмечают, что глава Белого дома увидел причины для сомнений в возможности доверить демократам настолько чувствительную с точки зрения обеспечения секретности информацию.

Американские военные в пятницу нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погибли Сулеймани и еще несколько человек. Пентагон подтвердил, что распоряжение на проведение операции дал президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне объясняют атаку попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал отомстить США за убийство Сулеймани, пишет газета «Известия». В обращении главы государства говорится, что будет исходить от Ирана и других «свободолюбивых стран региона».

Анатолий Вассерман считает, что убийство Сулеймани стало результатом предвыборной гонки в США. Трамп вынужден спасать упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене рейтинги, отметил эксперт в интервью ФАН. Причину его неудач он посоветовал искать в 2016 году, когда американские политики попытались выдать комментарии простых пользователей соцсетей в поддержку Трампа за действия «русских хакеров».

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил Федеральному агентству новостей, что убийство Сулеймани американцами можно назвать исключительно террористическим актом со стороны США. Перенджиев считает, что США грубейшим образом нарушают международное право – сами назначили Сулеймани террористом, сами без суда и следствия исполнили собственный приговор. Вашингтон цинично игнорирует все международные правовые нормы, подчеркнул Перенджиев.