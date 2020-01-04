Иран заявил о своем праве на самооборону после убийства Сулеймани

Тегеран, 4 января. Иранское правительство в письме генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН, посвященном теме убийства генерала Касема Сулеймани, заявили, что могут воспользоваться законным правом на самооборону.

«Иран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой все права предпринять необходимые меры, в частности использовать свое право на самооборону», — сказано в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.

В послании также идет речь о том, что США вместо заявленной цели борьбы с терроризмом, «сражается с теми, кто действительно борется с терроризмом».

«Такое поведение серьезно подрывает региональные и глобальные усилия по борьбе с международным терроризмом», — подчеркивается в письме.

По мнению Тахт-Раванчи, действия США нацелены на дальнейшую эскалацию в неспокойном регионе. Как утверждает иранский дипломат, Вашингтон понесет ответственность за свои деяния. Также он призвал Совбез ООН осудить действия американской стороны.

Вооруженные силы США 3 января 2020 года нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани, управлявший подразделением «Аль-Кудс» КСИР, который власти США считают террористической организацией.

Министерство обороны США подтвердило, что инициатором проведения операции был президент Дональд Трамп. Американская сторона объясняет данный ход попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что отомстит за смерть Касема Сулеймани.

Убийство Сулеймани — это результат предвыборной гонки в США, считает публицист Анатолий Вассерман. Трамп таким образом пытается спасти свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене отметил эксперт в интервью ФАН.

Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев также уверен в том, что убийство американцами иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом.